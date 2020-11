Sono tornati nei laboratori della loro scuola alcuni studenti del liceo scientifico e delle scienze applicate dell’Aselli, selezionati per la sperimentazione del corso di Biologia con curvatura Biomedica, per cui l’istituto si è accreditato quest’anno. Trenta gli studenti partecipanti a questo progetto che coinvolge soltanto 23 istituti superiori italiani, selezionati nelle classi terze, con medie voti dell’ 8,5 e valutazioni elevate nelle materie scientifiche. Referente del progetto è la professoressa Gabriella Cattaneo: “Si tratta di un percorso impegnativo – ha spiegato – di durata triennale, che prevede lezioni con i docenti di scienze alternate con la presenza di medici specialisti”. Ieri si è svolto il primo incontro in laboratorio con il dottor Gioachino Caresana e oggi con il dottor Enrico Pezzarossa.

Il corso, suddiviso in moduli specifici e con test mensili, si avvale del supporto dell’Ordine dei Medici di Cremona.

Giuliana Biagi