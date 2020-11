Lettera scritta da Simone Bossi

Egregio direttore,

la salute delle persone deve avere la priorità: ho ricevuto molte segnalazioni da parte di cittadini della provincia di Cremona in merito alle drammatiche condizioni della qualità dell’aria che portano a registrare concentrazioni di polveri sottili e micropolveri ben al di sopra della soglia prevista per legge. Questo non si può tollerare. Le principali cause sono ascrivibili alla forte attività industriale del territorio ma anche alla configurazione geografica e alle caratteristiche meteoclimatiche tipiche della Pianura Padana.

I danni diretti e indiretti dell’inquinamento atmosferico sulla salute dell’uomo sono gravissimi, sia nel breve che nel lungo termine, e spiace evidenziare come negli anni le condizioni ambientali della Pianura Padana, pur note da tempo, non siano migliorate. Serve un cambio di rotta per portare a un miglioramento significativo dell’aria dei nostri territori, prendendo spunto da altri esempi virtuosi in Europa che conciliano sviluppo industriale e tutela di ambiente e salute, senza sterile ambientalismo.

Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente e al Ministero della Salute, per sollecitare un loro intervento per garantire il diritto alla salute ai cittadini della provincia di Cremona e di tutta la Pianura Padana, trovando soluzioni concrete intese a conciliare sviluppo industriale ed economico e tutela dell’ambiente. Si è già perso troppo tempo: i cittadini della provincia di Cremona aspettano risposte concrete, in tempi rapidi.