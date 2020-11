Contagi in aumento nella provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 221 a fronte dei 124 del giorno precedente. I tamponi processati sono 44.294. In regione i nuovi contagiati sono 8.853 contro i 9.221 di ieri. Sei i ricoveri in più in terapia intensiva, per un totale di 936, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti sono aumentati di 10, per un totale complessivo di 8.314. I decessi sono 169. Per quanto riguarda le altre province, Milano è sempre la provincia con il più alto numero di contagiati: 3.232, di cui 1.144 nella sola città; Bergamo 304, Brescia 462, Como 655, Lecco 160, Lodi 77, Mantova 338, Monza e Brianza 758, Pavia 385, Sondrio 67 e Varese 1.970. I guariti/dimessi sono 5.640.

Sono 34.767 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore in Italia, circa 2.500 meno di ieri, con 237mila tamponi, che portano il totale a 1.380.531 casi. Il tasso di positività è al 15%. Secondo i dati del ministero della Salute è di 692 l’incremento delle vittime, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 49.261. Frena l’incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid: nelle ultime 24 ore sono ‘solo’ 10 le persone entrate nei reparti di rianimazione, che portano il totale a 3.758. Superata invece la soglia dei 34mila ricoverati nei reparti ordinari: sono 34.063, con un incremento rispetto a ieri di 106 pazienti. Gli attualmente positivi sono invece 791.746, 14.570 in più in un giorno.