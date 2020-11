Si sono collegati in 180 all’Open Day virtuale dell’IIs Torriani per seguire la presentazione degli indirizzi liceali: Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e Liceo Scientifico Sportivo. Una modalità nuova, dettata dall’emergenza sanitaria che sta fortemente penalizzando le scuole. Il successo dei due indirizzi si conferma anche quest’anno, almeno guardando ai numeri: famiglie e studenti di terza media hanno seguito una diretta youtube sul canale del Torriani la presentazione generale dell’Istituto affidata a Chiara Cantarelli e Fabio Torresani, due studenti Lsa, dopo i saluti della dirigente Roberta Mozzi e della referente per l’orientamento Luisa Trimarchi.

Sempre nella diretta sono state presentate le esperienze comuni ai due licei: i progetti di matematica illustrati dalla prof.ssa Cristina Galimberti; le esperienze in L2 illustrate dalla prof.ssa Maria Grazia Rubini e dagli studenti Mattia e Laila; l’area dell’inclusione raccontata dalla prof.ssa Antonella Cinquetti del Cic.

Dopo la diretta, due diversi collegamenti su piattaforma Cisco per seguire i laboratori dello Sportivo e di Scienze Applicate: fisica applicata allo sport con le professoresse Alessandra Lazzari e Diana Pagliari; il laboratorio di fisica con il prof. Franco Masulli, il laboratorio di Informatica con la prof.ssa Silvia D’Addezio, il laboratorio di chimica con la prof.ssa Laura De Luca e l’area lettere nel racconto delle due studentesse Claudia Cristofolini e Elisabetta Milani del Liceo delle Scienze Applicate.

Si percepisce la fatica del racconto a distanza, ma anche la voglia di tendere un ponte verso nuove possibilità di incontri reali; anche dietro uno schermo l’IIS Torriani conferma il tratto distintivo della capacità di essere accogliente.

Guarda qui il VIDEO dell’incontro: https://youtu.be/KqdqB-dmqsA