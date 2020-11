Un incidente accaduto a Castelvetro Piacentino ha visto coinvolto un 21enne cremonese atleta di triathlon. Il giovane, in sella alla sua bici sportiva, si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato violento, ma per fortuna il ciclista indossava il caschetto professionale che lo ha salvato da più gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, ma non è stata necessaria. Il 21enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cremona.