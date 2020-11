Hanno posizionato una bara dietro al Battistero, per poi dirigersi verso il Comune in una sorta corteo funebre che ha voluto simbolicamente rappresentare la morte delle attività commerciali a seguito dell’introduzione delle ultime misure anti contagio messe in atto dalle Istituzioni. E’ questa la protesta del gruppo spontaneo di ristoratori cremonesi che già aveva manifestato con le pentole davanti alla Prefettura e tagliato pane e salame in piazza del Comune il 3 novembre. La bara è stata quindi riempita con gli strumenti del lavoro dei manifestanti. A presidiare la zona, tre camionette della Polizia e due dei Carabinieri.

Luca Vezzoni, dell’osteria Aporti L’amministrazione sottolinea: “La prima ancora ancora, questa qui ci stanno massacrando: ci hanno tolto tutto, non ci stanno dando la possibilità di lavorare. Anche quello che stiamo facendo non serve a nulla. Io ho perso circa l’80% del lavoro e anche il fatturato è calato tantissimo”. (l’intervista completa). Andrea Fontana della Trattoria Il Gabbiano di Corte de’ Cortesi aggiunge: “Parliamo di calo del fatturato superiori all’85%, questa chiusura ci mette tutti in ginocchio. Mi auspico che vengano prese decisioni più coerenti e utili a risolvere problema della pandemia che sappiamo esserci: contestiamo che siamo stati considerati solo noi gli untori. Si tratta di una decisione assolutamente sbagliata”. (l’intevista completa).

Non usa invece giri di parole Lina Grazioli dell’osteria Cerri: “Se andiamo avanti così le nostre attività sono destinate a morte certa. Siamo anche qui per solidarietà a quei colleghi che purtroppo non ce l’hanno fatta a reggere la pressione e si sono tolti la vita”. (l’intervista completa). Andrea Badioni, presidente della Confcommercio cremonese ha poi evidenziato come il “nostro mercato sta andando alla deriva, per cui dobbiamo capire quali sono le leve migliori per guardare al futuro con un po’ di serenità” (l’intervista completa).

Presente anche il consigliere comunale Carlo Malvezzi che ha evidenziato: “Penso che si sia passati da una logica del fare a quella del ristorare: sono passaggi che ci portano indietro. Il compito delle Istituzioni sia quello di garantire a persone che vogliono lavorare di poterlo fare” (l’intervento completo). E’ atteso a breve anche l’intervento del sindaco Gianluca Galimberti.