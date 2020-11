In occasione della Giornata Internazionale di contrasto alla violenza sulle donne, lo Zonta Cremona mette in scena un flash Mobile per dire ‘no’ alla violenza di genere. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre (dalle 15 alle 18), quando verrà messa in scena, con la collaborazione del Comune, un’installazione (senza persone) con semplici ma significative sedie, collocate in piazza del Comune.

Su ognuna verrà legato un palloncino arancione (colore adottato in tutto il mondo per questa Giornata) a significare che la sedia vuota è quella di una donna uccisa spesso dal proprio compagno, “e proprio da quel compagno di cui lei tutto sommato si fidava e che giurava di amarla” sottolineano le attiviste. “Non sempre sono necessarie tante parole per esprimere la vicinanza e soprattutto per tentare di invertire questo triste cammino”.

Anche i giovanissimi studenti della 2ª D della Scuola Media Virgilio di Cremona, con le loro docenti, presenteranno le loro semplici ma efficaci riflessioni.