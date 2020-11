E’ inizita ieri, lunedì 23 novembre, e si concluderà il 28 novembre l’Open Week dell’Univeristà Cattolica del Sacro Cuore. Si tratta di una presentazione in streaming dei propri corsi per il prossimo anno accademico, una settimana per conoscere da vicino la proposta formativa delle 12 facoltà dei 5 campus dell’Ateneo. Nella giornata di oggi, sarà protagonista il campus di Piacenza e Cremona con Scienze agrarie, alimentari e ambientali (14.30) ed Economia e Giurisprudenza (16.30), illustrate dai presidi Marco Trevisan e Annamaria Fellegara.

#Cuoreèragione è il claim che accompagna l’edizione invernale dell’Open Week Unicatt, un’intera settimana ricca di iniziative, webinar, dibattiti, dirette Instagram per illustrare alle future matricole sia i 44 corsi di lauree triennali e a ciclo unico delle 12 facoltà, sia i servizi e i luoghi dei cinque campus: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma. Durante la presentazione delle varie facoltà ci saranno studenti della scuola di giornalismo che intervisteranno i Presidi. Sono previsti anche incontri digitali con le famiglie e un webinar specifico per raccontare tutti i servizi dell’Università.

