Per il progetto ‘Raccontare e riscoprire Cremona’ finanziato da Fondazione Comunitaria Città di Cremona e da AcliTurismo, CrArT nel mese di dicembre realizza il corso di storia dell’arte cremonese. Gli incontri sono pensati per “scoprire la storia dell’arte attraverso esempi cremonesi, osservando similitudini, continuità e innovazioni del nostro territorio rispetto a quanto presente nel contesto nazionale e non solo”. Il corso, aperto a tutti è gratuito, gli incontri si terranno online sulla piattaforma Microsoft Teams.

Gli appuntamenti saranno ogni mercoledì e venerdì dal 2 al 23 dicembre, dalle ore 18.15 per la durata di un’ora. Il calendario prevede un percorso cronologico così suddiviso: mercoledì 2 dicembre – Cremona romana, venerdì 4 dicembre – gli esordi del Medioevo, mercoledì 9 dicembre – il Trecento, venerdì 11 dicembre – Rinascimento, mercoledì 16 dicembre – l’età ‘Spagnola’, venerdì 18 dicembre – Settecento e Ottocento, mercoledì 23 dicembre – il Novecento.

Gli incontri saranno tenuti dagli storici dell’arte dell’Associazione Culturale CrArT – Cremona Arte e Turismo: dott.ssa Anna Adami, la dott.ssa Elena Poli e la dott.ssa Serena Carpaneto. Ogni settimana sul sito www.crart.it, sulla pagina Facebook dell’Associazione CrArT e sui contatti di ACLI Cremona verranno pubblicati i link per partecipare alle singole lezioni. Per partecipare si consiglia comunque di segnalare la propria adesione inviando una mail a info@crart.it o acliturismo.cremona@acli.it.