Silp Cgil, incontro su previdenza e sistema pensionistico per la polizia

La sala conferenza della Caserma Marconi di Cremona ha ospitato martedì un’assemblea sindacale del Silp Cgil organizzata dal segretario generale provinciale Sergio Cenicola.

Sono intervenuti il responsabile area pensioni Silp Cgil di Milano, Daniele Martini, la Segretaria Generale della Camera del Lavoro di Cremona Elena Curci e la Direttrice Inca di Cremona Sara Gibellini. I temi trattati sono stati la previdenza, ricongiunzioni, riscatto anni figurativi, sistema pensionistico e Trattamento di fine servizio.

Nel corso della mattina una delegazione del Silp Cgil ha inoltre incontrato il Questore di Cremona, Carlo Ambra. “Sempre vicino al personale, ha mostrato grande attenzione alle tematiche trattate” spiega Cenicola. “Il Silp Cgil vigilerà sempre affinché il turnover di personale a Cremona non comprometta gli sforzi compiuti sino ad oggi dal questore, e dai sindacati, per implementare le risorse umane in questa provincia” conclude.

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