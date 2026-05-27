Leo Club Cremona Host, donati collari e crocchette al canile

Nei giorni scorsi, Bianca Ferrari, presidente del Leo Club Cremona Host, accompagnata dal leo Riccardo Chiarvetto, da Michele Uggeri Leo advisor e da Nadia Bragalini titolare dell’azienda G&G Pet Food nonché presidente del Lions Club Piacenza Gotico, hanno consegnato collari e crocchette per il canile di Cremona e all’Associazione Zoofili Cremonesi Odv.

Le crocchette sono state gentilmente donate da G&G Pet Food che con la stessa visione e sensibilità dei soci Leo, ha ritenuto fondamentale sostenere questo service.

La sinergia fra le parti ha così potuto tradursi in un importante aiuto all’Associazione Zoofili Cremonesi che ricopre un ruolo fondamentale per il territorio, accogliendo nella propria struttura cani abbandonati, cani con storie difficili, come ad esempio rinunce di proprietà, o cani provenienti da sequestri di allevamenti abusivi.

Dopo una visita della struttura, la breve cerimonia di consegna si è conclusa con la foto di rito e un arrivederci al prossimo anno.

© Riproduzione riservata