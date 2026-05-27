“Da 0 a 1000”: quaderno per raccontare 3 anni di innovazione e rete per la prima infanzia

Con la pubblicazione e la distribuzione del Quaderno Da 0 a 1000 si conclude ufficialmente l’omonimo progetto pilota dedicato alla prima infanzia. Il volume è in fase di consegna a professionisti del settore e ai sistemi dell’infanzia dei tre territori coinvolti: Cremona, Brescia e Mantova. Non si tratta solo di un bilancio di fine percorso, ma di un vero e proprio patrimonio di strumenti e buone prassi lasciato in eredità alle comunità.

Selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile attraverso il bando “Comincio da Zero” di Impresa sociale Con i Bambini , il progetto Da 0 a 1000 ha operato per 36 mesi stringendo un’alleanza tra 36 partner in 9 ambiti territoriali. L’impatto sul territorio è stato straordinario, intercettando un bacino potenziale di 25.385 minori tra gli 0 e i 3 anni e registrando un incremento del +50% nell’accesso ai servizi da parte delle famiglie in situazione di povertà educativa.

Tra le principali azioni realizzate nei tre anni di attività si segnala l’ampliamento dei posti e della turnistica oraria nei nidi (come nel caso dei nidi aziendali sanitari a Brescia, sul Garda e in Valle Trompia) per favorire la conciliazione vita-lavoro, il rafforzamento di consultori e centri famiglia tramite équipe multidisciplinari e il potenziamento del sostegno educativo e ostetrico direttamente a domicilio, lo sviluppo o l’incremento di modelli legati all’outdoor education (ad esempio, il modello “In&Out” nel mantovano) e l’attivazione di laboratori per genitori-figli e l’apertura di una rete di “Baby Pit Stop”, intesi come spazi protetti per l’allattamento e l’informazione.

Il Quaderno raccoglie innanzitutto la voce degli enti che sono stati protagonisti del progetto: il capofila Cosper, Impresa Sociale Con i bambini, Regione Lombardia, Fondazione comunitaria della Provincia di Cremona, Azienda sociale del cremonese, Asst Garda, Comune di Volta Mantovana (Mn) e cooperativa Igea. Poi, spazio al racconto vivo delle esperienze sul campo tra nidi flessibili, laboratori integrati, percorsi nella natura e reti di supporto alle neomamme. In conclusione, un focus sul tema della genitorialità in terra di migrazione, i numeri in sintesi e le direzioni, un contributo sulle prospettive firmato dalla Cabina di regia costituita da Cosper, Archè, Elefanti volanti e Igea.

La conclusione del progetto non interrompe la mission e lo spirito di cooperazione di questi tre anni: “Guardando al futuro – scrive la Cabina di Regia, coordinata dalla Referente Infanzia della Cooperativa Cosper Elisabetta Pini – la sfida sarà mantenere viva questa alleanza, rendendo stabile ciò che è nato come sperimentazione: una comunità educante capace di dialogare, condividere strumenti e progettare risposte integrate ai bisogni delle famiglie. I servizi 0-3 anni, gli ambiti sociali, la sanità e le cooperative hanno imparato a riconoscersi come parti di un unico sistema di cura e di opportunità. “Da 0 a 1000” lascia in eredità un metodo e una visione: crescere bambini significa costruire comunità”.

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