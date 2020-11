Sale ancora il numero di nuovi contagiati in provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore i positivi sono 119 contro i 90 di ieri. Cresciuto, però, anche il numero dei tamponi che oggi sono 42.063. 5.173 i contagiati in Lombardia, di cui 487 debolmente positivi e 71 a seguito di test sierologico. Segno più dei ricoveri in terapia intensiva che salgono di 10 unità per un totale di 942, mentre i ricoveri negli altri reparti scendono di 246, per un totale di 8.114 ricoverati. 155 i decessi. Per quanto riguarda le altre province: il numero più alto appartiene sempre a Milano, con 2.261 contagi, di cui 517 in città, Bergamo 153, Brescia 391, Como 376, Lecco 149, Lodi 125, Mantova 139, Monza e Brianza 369, Pavia 307, Sondrio 177 e Varese 463. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi casi di coronavirus sono 25.853, sulla base di 230.007 tamponi, 722 i morti. Le terapie intensive sono aumentate di 32 unità. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 52.306. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 23.232, su 188.659 tamponi, mentre le vittime erano state 853.