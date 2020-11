Si erano introdotte in un appartamento di proprietà comunale e lo avevano abusivamente occupato. E’ accaduto nei giorni scorsi a Soresina, dove è stato richiesto l’intervento dei carabinieri per liberare l’immobile che sarebbe dovuto risultare libero.

Sul posto i militari constatavano la forzatura della porta d’ingresso dell’immobile. All’interno dell’appartamento veniva riscontrata la presenza di due donne di origine rumena, entrambe 28enni, coniugate e domiciliate a Soncino. Le due venivano pertanto condotte negli uffici della Stazione Carabinieri, e al termine degli accertamenti denunciate per il reato di “invasione di terreni o edifici”.

L’abitazione veniva riconsegnata all’ente, che riprendeva materialmente possesso dell’immobile, per provvedere ad una doverosa messa in sicurezza e alla successiva assegnazione secondo i termini di legge. Le due venivano inoltre sanzionate amministrativamente per aver violato le disposizioni ministeriali in materia di contrasto al “covid-19”.