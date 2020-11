Mentre tutti si affannano a discutere di pranzi di Natale e cenoni di Capodanno, in un dibattito che ha assunto dimensione nazionale, un monito arriva proprio da Cremona, da colei che è considerata una dei simboli della lotta alla pandemia, l’infermiera Elena Pagliarini, protagonista dello scatto diventato virale nel corso della prima ondata, che la ritraeva esausta al termine del turno di lavoro in pronto soccorso.

“Vedo grande preoccupazione per il pranzo di natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o peggio di non farli mai più”: così la professionista sanitaria ha scritto sulla sua pagina Facebook, richiamando tutti a fare attenzione e a non perdere di vista la cosa più importante: la propria salute.

L’infermiera cremonese è stata premiata recentemente per il proprio impegno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un premio simbolico, che vuole stare a rappresentare l’impegno di tutta la categoria. Come riporta l’Ansa, Pagliarini non usa mezzi termini sulle sue pagine social: “Sono molto preoccupata: non vorrei ritrovami per la terza volta a rivedere le stesse scene. Anch’io ho una famiglia con la quale vorrei stare, ma non lo farò, non quest’anno. il Natale lo trascorrerò in corsia”.