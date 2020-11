Scende ancora in provincia di Cremona il numero dei nuovi positivi al coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 50 le persone contagiate nel cremonese contro le 72 di ieri. Basso, però, il numero dei tamponi, che è di 16.987. 1.929 i nuovi casi in Lombardia, di cui 268 debolmente positivi e 56 a seguito di test sierologico. Calano di una unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 906, mentre aumentano di 33 unità i ricoveri negli altri reparti, arrivando a quota 7.433 ricoverati. 208 i decessi. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 940 contagi, di cui 345 in città, Bergamo 104, Brescia 122, Como 33, Lecco 92, Lodi 16, Mantova 8, Monza e Brianza 332, Pavia 64, Sondrio 27 e Varese 94. In Italia si registrano 16.377 nuovi contagi (ieri 20.648 ) e 672 morti (ieri 541). I tamponi effettuati sono stati 130.524, con un rapporto con i positivi pari al 12,5% (+0,9% rispetto a ieri). Sale, per la prima volta dopo quattro giorni, il numero di pazienti ricoverati per il Covid negli ospedali italiani. Oggi sono 33.187, contro i 32.879 di ieri, con un incremento di 308 unità. Scendono ancora, invece, le terapie intensive, con un calo di 9 unità. Il totale dei dimessi o guariti raggiunge 757.507, mentre quello dei morti invece 55.576.