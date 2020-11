A seguito dell’ordinanza del ministro della Salute del 27 novembre, con la quale la Regione Lombardia è entrata in ‘zona arancione’, tutti i mercati cittadini (mercato bisettimanale del mercoledì e sabato di piazza Stradivari e vie limitrofe, mercato specializzato dei fiori del mercoledì e sabato in piazza del Comune, mercato rionale del martedì di piazza Fiume e di Cavatigozzi, mercato di Campagna Amica di Coldiretti del martedì sotto i portici di via Monteverdi, mercato dei produttori agricoli del venerdì al Foro Boario) si svolgeranno con la presenza di tutte le merceologie. Rimangono naturalmente in vigore le specifiche misure per consentire lo svolgimento delle attività mercatali salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico delle persone.