Arriverà in Regione la tangenziale di Corte de’ Frati, che completerebbe il collegamento da Casalbuttano-Olmeneta a Brazzuoli e poi verso Aspice e Levata a congiungimento con la via Mantova. “Insieme ai colleghi abbiamo avviato un’interlocuzione con l’assessorato per verificare la possibilità di inserire il finanziamento necessario al prossimo bilancio previsionale che discuteremo in aula tra due settimane”. E’ quanto fa sapere il consigliere regionale del PD Matteo Piloni dopo essere stato informato dai sindaci e dal presidente della provincia di Cremona in merito alla richiesta di finanziamento avanzata per la realizzazione della circonvallazione. Il neosindaco Giuseppe Rossetti, al momento dell’elezione, aveva indicato proprio la realizzazione della tangenziale come uno degli obiettivi principali del proprio mandato.