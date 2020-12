Torna a salire in provincia di Cremona il numero dei nuovi positivi al coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 126 le persone contagiate nel cremonese contro le 41 di ieri. Il numero dei tamponi è di 36.077, per una percentuale del 9,4%. 3.425 i nuovi casi in Lombardia, di cui 342 debolmente positivi. Calano di 21 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 855, così come i ricoveri negli altri reparti: meno 120, per un totale di 7.222 ricoverati. Sempre alto il numero dei decessi: 175, per fortuna più basso dei 249 di ieri. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 1.109 contagi, di cui 438 in città, Bergamo 130, Brescia 303, Como 316, Lecco 52, Lodi 55, Mantova 265, Monza e Brianza 244, Pavia 187, Sondrio 192 e Varese con 362. I guariti/dimessi sono 5.487. Sono 20.709 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 684 morti che portano il totale a 57.045 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 207.143. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.616 (-47 da ieri).