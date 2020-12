Una buona notizia quella diffusa ieri dalla Giunta Regione che ha deciso con una propria delibera di ampliare l’elenco della platea dei beneficiari del pacchetto di incentivi contenuti in ‘Sì Lombardia’. Un risultato – commenta il direttore di Cna Cremona Marco Cavalli – frutto del lavoro degli uffici della Cna provinciale che nelle scorse settimane avevano raccolto indicazioni specifiche da parte di alcune categorie e svolto di conseguenza un’azione di pressing per l’integrazione al bando. Per alcune categorie come le estetiste, le sartorie, le edicole, e molti altri codice Ateco, ma sottolineo soprattutto i liutai, questi contributi rappresentano un’opportunità importante soprattutto in questi momenti di difficoltà per questa ragione Cna è al lavoro per informare tutte queste categorie e assisterli per favorire la loro partecipazione al bando”.