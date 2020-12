In occasione del periodo delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale ha chiesto ad Aem Cremona Spa., che ha dato la sua disponibilità, ad introdurre alcune agevolazioni per favorire la sosta nel centro storico.

Pertanto, da sabato 5 dicembre e sino al 10 gennaio 2021, al parcheggio di S. Tecla, in via Bissolati, tutti i giorni sarà possibile sostare gratuitamente con regolamentazione a disco orario di 120 minuti nella fascia compresa tra le ore 8 e le 20. Nel parcheggio di via Villa Glori, come avvenuto lo scorso anno, la prima ora di sosta sarà gratuita.

A questo si aggiunge la distribuzione, iniziata oggi, alle attività commerciali dei tagliandi “Sosta & shopping” da omaggiare ai clienti: grazie a questi tagliandi è possibile usufruire di un’ora di sosta gratuita nei parcheggi sempre gestiti da Aem.

Un’iniziativa tesa a favorire la rotazione negli stalli a pagamento, così da agevolare e stimolare l’afflusso di persone che desiderano fare acquisti in città.