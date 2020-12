Sabato 5 dicembre, alle ore 11.30, presentazione del nuovo percorso SMD (Sport, Marketing e Digitale) dal titolo ‘Oltre l’orizzonte del pianeta sport’ promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cremona in collaborazione con il Liceo Scientifico Sportivo “J. Torriani”. E la presentazione si terrà proprio nella sede di questo Istituto e potrà essere seguita esclusivamente da remoto collegandosi a QUESTO LINK. E’ questa la seconda tappa del percorso avviato all’inizio di quest’anno, una seconda tappa caratterizzata da nuovi interventi via webinar da parte di protagonisti del mondo sportivo nazionale.

“Questi nuovi interventi – dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi – forniranno l’occasione per continuare a parlare di sport anche in questa fase così delicata, oltre a rappresentare un’opportunità per conoscere ed approfondire temi legati alla pratica sportiva. I webinar sono aperti a tutti gli studenti degli istituti di istruzione superiore, così come alle varie realtà sportive di Cremona, nonché a tutti gli allievi dei Licei Sportivi della Lombardia”.

Tra i relatori da segnalare Stefano Rapetti, attualmente preparatore atletico della squadra di calcio del Torino FC, ruolo ricoperto anche nell’Inter da Josè Mourinho, nonché Luca Banchi, pluri vittorioso allenatore di basket sia in campo nazionale che internazionale. “L’augurio è che, come avvenuto nella prima sessione, numerosi partecipino in videoconferenza a questi incontri per dare un forte segnale di coesione e della volontà di superare questi momenti così difficili aprendosi al nuovo, alle opportunità che la tecnologia e la comunicazione possono offrire anche in ambito sportivo”, conclude Zanacchi.