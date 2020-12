“Ogni strumento è come un germoglio … che spunta sulla corteccia di un albero secolare”, scriveva Stravinsky a proposito di ‘Le sacre du printemps’. Ma la stessa citazione potrebbe accompagnare il XVI Concorso Triennale Internazionale di Liuteria ‘Antonio Stradivari’, non a torto considerato un’autentica Olimpiade. La rassegna è, infatti, “occasione di confronto privilegiata per costruttori di tutto il mondo”: nel 2018 gli iscritti sono stati ben 332, in rappresentanza di 40 Paesi. Tra loro anche molte donne, puntualmente in lizza per la medaglia d’oro e sempre nelle posizioni di vertice della classifica. Un “omaggio alla loro seria professionalità” è, da questa edizione, il premio ‘Giorgio Cé’ per la miglior vernice, in ricordo del primo vincitore del Concorso, nel 1976.

La competizione di svolgerà a Cremona, al Museo del Violino, dal 4 settembre al 10 ottobre 2021. “In questo periodo così difficile e complesso – ha spiegato oggi, giovedì 3 dicembre, in occasione della presentazione, Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona e presidente della Fondazione Museo del Violino – più che mai emerge la necessità di affrontare l’oggi pensando al futuro. Progettando e rilanciando il meglio per la nostra città e per tutti. Ecco il senso del presentare il Concorso Triennale internazionale di Liuteria, in cui anche il Museo del Violino, gioiello e motore propulsore di cultura e progetti, è protagonista ancora una volta a livello internazionale”.

Il regolamento, condiviso con le Associazioni di categoria dei liutai, ricalca, aggiornandoli, gli schemi di una gara estranea a tentazioni commerciali sia per conservare un’identità forte e significativa sia per riuscire a gratificare nel miglior modo possibile l’abilità dei concorrenti. Per partecipare occorre, infatti, rispettare un rigoroso disciplinare: sono, infatti, ammessi, solo gli strumenti nuovi, realizzati dopo il 2018 e coerenti alla tradizionale liuteria classica. Non mancano tuttavia le novità. Per la prima volta ammette accessori in materiali compositi o leghe metalliche, ma solo per tastiera, bottone, cordiera, puntale. L’anima, quel cilindretto incastrato tra tavola e fondo dello strumento, capace di caratterizzare la resa sonora, deve invece essere in legno, nel rispetto della tradizione. Forte richiamo alla scuola cremonese nella sottolineata esclusione di doppia filettatura o di motivi ornamentali.

“Qualità artigianale e resa acustica saranno armonicamente ponderate”, così da “porre a confronto e mettere degnamente in risalto quanto di meglio nel mondo esprime la liuteria contemporanea”. Proprio a questo fine è stata formata una Giuria d’eccezione, coordinata da Paolo Bodini, presidente del network friends of Stradivari e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Museo del Violino, è composta dalla violista Diemut Poppen (DD), dal contrabbassista Francesco Siragusa (IT), dalla violoncellista Camille Thomas (FR), dai violinisti Dan Zhu (CN) e Edorado Zosi (IT), e dai liutai Ulrike Dederer (CH), prima donna a vincere una medaglia d’oro nella storia del Concorso, Carlo Chiesa (IT), Joseph Grubaugh (US), Simeone Morassi (IT), Yuri Pochekin (RU).

Base logistica della rassegna saranno il Museo del Violino e l’Auditorium Giovanni Arvedi, sala dall’acustica perfetta dove i musicisti testeranno violini, viole, violoncelli e contrabbassi in gara. La serata di gala e la premiazione si svolgeranno, invece mercoledì 22 settembre al Teatro Ponchielli; con i giurati stessi in concerto con gli strumenti finalisti.

Gli strumenti che meriteranno la medaglia d’oro, perché avranno saputo coniugare l’eccellenza acustica ad un’elevata qualità artigianale, saranno acquistati dalla Fondazione Museo del Violino ed entreranno nella Collezione Permanente di liuteria contemporanea: una testimonianza unica delle più perfette realizzazioni dell’ultimo mezzo secolo e un momento importantissimo di riflessione sul significato e il valore culturale del lavoro degli artigiani di oggi.

Né può essere considerato secondario che gli strumenti in gara siano esposti fino al 10 ottobre, al Museo del Violino. Il raffronto tra realizzazioni contemporanee e capolavori di Stradivari, Amati, Guarneri, sarà dunque particolarmente interessante, perché permetterà di verificare quanto la tradizione, con i suoi modelli affermati, ed il normale percorso evolutivo si armonizzino nella costruzione di strumenti ad arco di alto artigianato. La manifestazione cremonese è, infatti, dimostrazione forte e significativa che la liuteria del ventunesimo secolo non si risolve in semplice manierismo ma vive una stagione storica assai fruttuosa, dove ogni costruzione, ancorché parta da un archetipo, esprime innegabili caratteri di modernità e innovazione.

Galimberti ha quindi aggiunto: “Dall’ultima edizione della triennale molte cose sono cresciute. Dopo aver costruito negli anni precedenti, con il Distretto della liuteria, programmi di formazione e ricerca insieme al Museo del Violino e alle Università, a cui hanno partecipato e stanno partecipando molti liutai, ora insieme all’Unesco, all’Unione Europea, al Governo italiano siamo impegnati nella costruzione del piano di salvaguardia del nostro essere patrimonio immateriale dell’umanità. Questo lavoro implica un coinvolgimento della comunità dei liutai, con le sue associazioni e le sue articolazioni, e implica l’affrontare insieme alcune delle questioni chiave, minacce e opportunità, che l’artigianato artistico liutario ha davanti a sé da noi e ovunque. Siamo orgogliosi di essere, in questo, un modello e anche un caso di studio che potrà dare indicazioni importantissime per noi e per tutti”.

Il sindaco ha poi voluto aggiungere: “In quest’anno drammatico abbiamo anche provato ad affrontare le difficoltà anche economiche dei nostri maestri e, ad esempio insieme al sistema fieristico di Cremona e alla manifestazione ‘Cremonamusica’ che anche quest’anno siamo riusciti a mantenere, stiamo pensando e studiando nuove forme di aiuto anche commerciale. Anche i rapporti in atto, che intendono essere solidi e continuativi, con Conservatori italiani vanno nella direzione di costruire legami profondi, culturali e economici, tra il mondo dei musicisti e quello degli artigiani, tra la formazione musicale e quella della costruzione e del restauro”. “Insomma – ha concluso – la triennale accompagna questo profondo fermento che vede la nostra città assumersi il ruolo e la responsabilità internazionale che la storia le consegna. Il dolore che stiamo vivendo, il tempo di fatica e anche di dramma che segna noi e tutto il mondo ci spinge ad essere ancora più forti e propositivi. E’ importante dunque annunciare ora la 16esima edizione del Concorso Triennale internazionale di Liuteria Antonio Stradivari e continuare a lavorare con energia per il nostro Saper fare”.

Paolo Bodini, presidente della Giuria del XVI Concorso Triennale ha evidenziato: “E’ con particolare piacere che, dopo aver attivamente collaborato alla organizzazione delle ultime cinque edizioni del Concorso Triennale, assumo quest’anno la presidenza della Giuria della XVI edizione. Le procedure del Concorso sono state completamente informatizzate tramite la elaborazione di un software specifico, sia per semplificare l’iter di iscrizione che per velocizzare i lavori della Giuria. Il mio impegno sarà quello di garantire, come sempre è stato fatto in passato, la fedele applicazione del regolamento e vigilare sulla totale imparzialità dell’ottima Giuria che abbiamo selezionato”. “L’augurio – ha concluso Bodini – è che questo Concorso sia vissuto con lo stesso entusiasmo e con la stessa partecipazione dei precedenti, nonostante lo abbiamo lanciato ancora nel corso di questa pandemia da Covid 19, che per ora non ci ha abbandonato. Ma l’ottimismo è la nostra forza.

Un grande augurio a tutti i partecipanti nel segno dell’amicizia e della condivisione della passione per l’arte liutaria”.