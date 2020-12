L’amministrazione comunale mette mano agli androni del cimitero monumentale. Ad annunciarlo l’assessore ai civici cimiteri del comune di Cremona Simona Pasquali. Un intervento dovuto, visti i continui allagamenti e i gravi danni causati dal guano dei piccioni. “Un investimento di 205 mila euro – ha spiegato l’assessore Pasquali – che riguarda la revisione della copertura e la messa in opera delle reti antipiccione con relativa sanificazione”.

Progettati dall’architetto e scenografo cremonese Vincenzo Marchetti nel 1860 e terminati nel 1930 i lavori si articolano in tre parti. “Già iniziati i lavori con bonifiche e sistemi di allontanamento con la posa in opera di reti dove i piccioni erano soliti annidarsi – ha spiegato l’architetto del comune Giovanni Donadio – una seconda parte in fase di completamento con la riqualificazione degli interni, il restauro degli intonaci e la sistemazione delle coperture. In particolare l’obiettivo è quello di eliminare ogni infiltrazione. Per quanto riguarda gli interventi all’interno – ha chiosato l’architetto – saranno pulite le superfici in marmo e saranno ripristinate tutte le tinteggiature”.