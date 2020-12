“Se lo Stato non ci aiuta, ci reinventiamo da soli”. A dirlo è Marco Miglioli, commerciante di Cremona, che si è inventato la consegna a domicilio ‘in maschera’: da Babbo Natale a pirata, e non solo. Il mese scorso aveva dormito in vetrina all’interno del proprio outlet di via Bergamo. “Proviamo a dare un sorriso in questo momento difficile”, dice Miglioli.