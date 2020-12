Si è tenuta stamattina, presso la sala consigliare dell’Avis di Cremona, la cerimonia di consegna della targa di benemerenza assegnata annualmente ad una Associazione che affianca l’Avis nel suo percorso. Tradizionalmente viene consegnata nel corso dell’Assemblea dei Soci Sostenitori di fine novembre, ma quest’anno, data l’impossibilità di organizzare l’evento, si é scelto di creare un momento più intimo, riservandolo a poche persone.

Alla presenza della presidente Andreina Bodini, dei vicepresidenti Giuseppe Scala e Vittorio Cavaglieri é stata premiata l’Associazione di promozione sociale “The Music Angels” fondata da Michela Petracco, convinta sostenitrice dell’Avis e dei valori di solidarietà sottesi.

Tra le motivazioni illustrate dalla presidente, ricordiamo in particolare l’appoggio dato da The music Angels nella promozione del dono del sangue durante gli spettacoli organizzati al teatro Monteverdi e nella società sportiva San Zeno di Cremona. Un modo simpatico, allegro e divertente per avvicinare all’Avis, inserendo un momento appositamente dedicato alla donazione, alla solidarietà, per la costruzione di una società più generosa. Al termine della breve cerimonia, uno scambio di testimonianze da parte delle signore presenti, cui sono stati offerti dei fiori. Rossi naturalmente, come la preziosissima goccia del donatore.