Se non fosse stato per una sua intuizione, la pandemia da COVID-19 sarebbe stata indubbiamente più difficile da contenere. A distanza di quasi un anno da quella giornata nel Pronto Soccorso di Codogno, arriva ancora un riconoscimento, l’ennesimo, per Annalisa Malara, la dottoressa che diagnosticò il coronavirus a Mattia Maestri, il paziente1 in Italia. Nata e cresciuta a Cremona, l’anestesista è stata scelta da SkyTg24 come personaggio italiano dell’anno.

La giuria che ha riconosciuto con grande margine la sua vittoria è formata da opinion leader di vari settori: giornalisti, sondaggisti, personalità dell’economia, della scienza e della cultura. Ma non è finita qui: oltre ad essere stata ricevuta e premiata dal Presidente della Repubblica, ad aver scritto e pubblicato un libro sulla sua esperienza, e ad essere stata in servizio all’ospedale della Fiera di Milano, la cremonese Annalisa Malara è tra le candidate a “donna dell’anno” per il settimanale D di repubblica. La vincitrice sarà annunciata tra una settimana, in lizza fra decine di altre donne, anche Elena Pagliarini e Chiara Ferragni.