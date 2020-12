Comune di Cremona pronto a fare la sua parte per convincere la Regione a rivedere il declassamento della Terapia Intensiva Neonatale, attivo da inizio anno. Dopo le sollecitazioni del sindaco di Gerre Michel Marchi (leggi qui: Utin, ultime speranze. Michel Marchi: ‘Serve politica unitaria’) Gianluca Galimberti annuncia dalla sua pagina Facebook la prossima convocazione di un’assemblea dei sindaci del distretto cremonese per formulare una posizione unitaria, senza distinzioni di appartenenza politica, “per valutare in maniera condivisa le azioni da intraprendere”. Galimberti ricorda che un documento unitario era già stato sottoposto all’assessore al Welfare Giulio Gallera nei mesi caldi della mobilitazione popolare contro la decisione regionale, senza risultati.

In seguito alla sentenza del Tar Milano rispetto al caso di Rho, che ribadisce la necessità di una consultazione delle autonomie locali, “pensiamo che sia importante, prendendo appunto spunto dalla sentenza, riaprire un confronto con il territorio, i medici, i comitati e i cittadini, per condividere un percorso di rivalutazione della decisione presa”, scrive il sindaco. “La questione in gioco va ben oltre alle questioni di appartenenza, infatti tutte le forze politiche cremonesi hanno preso posizione a sostegno della nostra Utin ed i Sindaci hanno approvato un documento in maniera unanime”.