Unicredit ha erogato un finanziamento da 7 milioni di Euro a favore di Latteria Soresina, azienda cooperativa di trasformazione del latte con circa 200 aziende agricole socie dislocate in Lombardia nelle province di Cremona, Brescia, Mantova, Bergamo e Milano. Il finanziamento è stato garantito da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia, confermando “la piena operatività di Unicredit su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto liquidità”, come spiega l’Istituto. Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione di finanziamento, “mitigheranno l’impatto dell’emergenza Covid-19 e sosterranno l’esecuzione del piano di sviluppo per il triennio 2020-2022 con una solida struttura finanziaria”.

“Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel sostenere le imprese del territorio. Più che mai in questa fase di emergenza, garantiamo il nostro supporto a favore delle realtà produttive italiane che si distinguono per l’attenzione alla qualità di prodotto e la propensione ad innovare, come Latteria Soresina”, ha affermato all’Ansa Andrea Burchi, regional manager centro nord UniCredit. “Specialmente – conclude Burchi – nel contesto così complesso che stiamo vivendo, intervenire a sostegno di una controparte importante e di riferimento per il settore, ci permettere di innescare un circolo virtuoso a sostegno di tutta la filiera interessata e collegata al comparto dell’agroalimentare, fondamentale per l’economia e la ripartenza del Paese. Questo è il nostro modo di essere parte della soluzione”.