Topi in Galleria del corso. A segnalare la cosa, con un post piuttosto ironico su Facebook, nella pagina di ‘Non sei cremonese se…’, è una cittadina, che ha fotografato il ratto, addossato alla saracinesca chiusa di un negozio. Quella della presenza di topi in città, del resto, non è certo una problematica nuova: neanche un mese fa altri cittadini sulla stessa pagina Facebook aveva segnalato la presenza di topi in piazza Marconi, con tanto di video. Ma un problema dello stesso tipo ha interessato anche il cimitero di San Felice-San Savino, dove il Comune è dovuto intervenire con un’azione massiccia di derattizzazione. Insomma, una situazione sempre più diffusa e pesante.