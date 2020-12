Nell’ambito delle iniziative di orientamento promosse dall’Università di Pavia, il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dedica la giornata relativa alle Lauree Magistrali al rapporto tra formazione e professioni. Come già è avvenuto in occasione della presentazione delle lauree triennali e a ciclo unico dello scorso giovedì 3 dicembre, anche le Lauree Magistrali verranno introdotte attraverso ospiti che racconteranno la loro esperienza professionale. In tal modo i futuri studenti potranno essere incoraggiati a pensare attivamente alla loro scelta universitaria, accorciando il divario tra formazione e attività professionali.

L’appuntamento è per il 10 novembre, dalle 15 alle 18. Il programma prevede una prima sessione relativa alle professioni in ambito musicologico, coordinata da Prof. Pietro Zappalà, responsabile del Corso di Laurea Magistrale in Musicologia, che avrà come ospiti Marco Mazzolini, Managing editor della casa editrice Ricordi, Giovanni Sgaria, Direttore artistico dell’etichetta discografica Arcana (Outhere), Attilio Bottegal della Biblioteca Berenson, I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies e Lisa Navach, Education & Outreach Manager presso la Royal Opera House Muscat (Oman).

Farà seguito alle ore 16 la presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali – curriculum Fonti e strumenti per la storia dell’arte, condotta dal responsabile del corso, Prof. Francesco Frangi. Parteciperanno inoltre Marco Carminati, responsabile delle pagine di arte del Domenicale del Sole 24 Ore, Roberta D’Adda, della Fondazione Brescia Musei, Paola Strada della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano, Fabio Vittucci, direttore di Scalpendi Editore.

Nell’ultima parte del pomeriggio saranno gli stessi studenti dei corsi di laurea e delle associazioni studentesche a intrattenere i giovani interessati ai corsi di laurea del Dipartimento. L’incontro si svolgerà online; le istruzioni per l’accesso si trovano sul sito del Dipartimento (http://mbc.unipv.it/).