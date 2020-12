Tremendo schianto verso le 17 a Orzinuovi: coinvolte in uno scontro frontale tre auto, completamente distrutte dall’impatto. I feriti sono due donne, tra cui una 30enne di Soncino e un bresciano, che sono stati soccorsi dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Due vigili del fuoco di Lodi, infatti, hanno visto la scena mentre transitavano in via Corridoni e si sono fermati a prestare soccorso. I tre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale. Nessuno è in pericolo di vita. Ad effettuare i rilievi ci ha pensato la stradale di Crema.