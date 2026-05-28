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Cronaca

Incendio in cascina a Cumignano sul Naviglio, vitelli morti e rotoballe in fumo

Vigili del fuoco impegnati tutta la notte per domare le fiamme. Per 12 animali purtroppo niente da fare e danni ingenti alla stuttura

L'intervento dei Vigili del Fuoco nell'azienda agricola devastata dalle fiamme
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Un devastante incendio ha colpito nella notte l’azienda agricola Bosco a Cumignano sul Naviglio, provocando danni ingenti e la perdita di diversi animali. L’allarme è scattato intorno alle 23:00, quando le fiamme si sono sprigionate improvvisamente a partire da alcune rotoballe di fieno stoccate nella proprietà.

Il fuoco, alimentato dal materiale infiammabile, si è propagato con estrema rapidità, arrivando a intaccare pesantemente la vicina struttura che ospitava i vitelli. I proprietari dell’azienda, accortisi del rogo, sono intervenuti con coraggio nel disperato tentativo di mettere in salvo gli animali e portarli fuori dalla trappola di fumo e calore. Purtroppo, nonostante gli sforzi e la prontezza dei soccorsi, il bilancio è pesante: per dodici vitelli non c’è stato nulla da fare e sono rimasti uccisi dalle fiamme e dalle esalazioni.

Sul posto sono accorse d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte, domando i focolai e mettendo in sicurezza l’area per evitare che il rogo si estendesse ulteriormente. Oltre alla tragica perdita del bestiame, i danni materiali sono gravissimi: la struttura della stalla è stata completamente distrutta e tutte le rotoballe presenti sono andate in fumo. Sono ora in corso i rilievi per accertare le esatte cause che hanno dato origine al rogo.

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