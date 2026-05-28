Spaccata nella notte al distributore ENI di via Giuseppina: vetrina distrutta e cassa svuotata

Colpo nella notte ai danni del distributore di carburante ENI di via Giuseppina a Cremona. Erano circa le 3:30 quando il silenzio notturno è stato bruscamente interrotto da una serie di forti rumori. Un residente della zona, svegliato dai colpi ravvicinati e sospetti – presumibilmente sferrati con un pesante martello –, ha capito immediatamente cosa stesse accadendo e ha lanciato l’allarme al numero di emergenza.

La centrale operativa ha inviato sul posto le pattuglie dei Carabinieri. Al loro arrivo in via Giuseppina, però, i malviventi si erano già dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce nel buio. I militari si sono trovati di fronte a una scena di devastazione: la vetrina del locale d’officina e della rivendita era stata letteralmente mandata in frantumi. Una volta all’interno, i ladri hanno puntato dritti al registratore di cassa, svuotandolo del fondo cassa, composto prevalentemente da poche monete e spiccioli. Un bottino decisamente esiguo, a fronte di danni strutturali che si preannunciano invece ingenti.

I Carabinieri sono rimasti a presidio dell’area per tutta la notte, garantendo la sicurezza del sito fino all’arrivo del gestore del distributore, informato del fatto. All’alba è iniziata la prima esatta conta dei danni. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’impianto e della zona, che potrebbero aver ripreso elementi utili a identificare i responsabili del raid.

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