Da lunedì screening a tappeto nella scuola elementare di Castelverde: ad annunciarlo è il sindaco, Graziella Locci, ai microfoni di Ore12: “Su 21 positivi in paese, 5 sono dell’ambiente scolastico, tanto che abbiamo due classi in quarantena e abbiamo sospeso due giri di pulmino” ha spiegato. “Grazie ad un rapido coordinamento con il presidente della Provincia, Mirko Signoroni, e con il dottor Vezzosi e la dottoressa Rubagotti, da lunedì faremo il tampone rapido a tutti i bambini della primaria che non sono in quarantena”.

Un provvedimento importante, che consentirà di proseguire con tranquillità l’attività scolastica. Soprattutto alla luce del prossimo passaggio a zona gialla. “Sono contenta di questa apertura” ha detto Locci. “Nel nostro Comune ci sono una quindicina di ristoranti e una decina di bar che hanno sofferto moltissimo questo periodo di chiusura”. Non bisogna però abbassare la guardia: “Il Covid non è estinto e continua ad essere un problema serio” ha concluso Locci.

Laura Bosio