La rassegna letteraria Sentieri Letterari nella Contemporaneità, organizzata in collaborazione tra gli Uffici Scolastici Territoriali di Cremona e Sondrio, prosegue domani, venerdì 11 dicembre, alle ore 17, con la videoconferenza del dantista Franco Nembrini, che dal 2018 ha iniziato a curare l’edizione illustrata della Divina Commedia presso l’editore Mondadori.

L’incontro – presentato dal dirigente degli UST di Cremona e Sondrio, Fabio Molinari, e intitolato Dialoghi su Dante e sulla Commedia – verrà trasmesso in live streaming e potrà essere seguito liberamente all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=tfm6rMU5m2s. L’appuntamento costituisce il primo passo del percorso dedicato alla commemorazione della ricorrenza dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri che l’UST di Cremona sta predisponendo sotto la guida del comitato tecnico presieduto da Molinari e composto dai dirigenti scolastici degli istituti della provincia.

Il prossimo incontro della rassegna Sentieri Letterari nella Contemporaneità è in programma il 12 gennaio con Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore, che parlerà del suo Le cose che non ci diciamo fino in fondo insieme all’economista cremonese Carlo Cottarelli e al politico e giornalista Gianni Letta. Il 28 gennaio, invece, l’arcivescovo metropolita di Milano, monsignor Mario Enrico Delpini, analizzerà l’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco con Marco Impagliazzo, docente di Storia contemporanea all’Università di Roma Tre. Protagonisti e date dei successivi appuntamenti verranno comunicati prossimamente.