Da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre via Bissolati sarà interessata da lavori che verranno eseguiti per conto di Padania Acque. L’intervento, che avverrà all’altezza dei civici 38/40/44, è finalizzato alla riparazione di un tratto di fognatura e alla sostituzione di un tombino.

I lavori comporteranno la chiusura alla circolazione di via Bissolati nel tratto interessato dal cantiere con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto libero della strada dal civico 40 sino a via Carnevali Piccio.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione dalle ore 00 alle ore 24, autorizzati compresi, in via Bissolati, lato destro, civici dispari, da via dei Dossi sino a via delle Foppe e sul lato sinistro, civici pari, da via delle Foppe sino a via Carnevali Piccio. Nei tratti antecedenti il cantiere sarà posizionata la segnaletica con tutte le indicazioni.

L’intervento sarà eseguito come da cronoprogramma, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona, e dagli agenti della Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione.