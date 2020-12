Nonostante il lockdown e le difficoltà del momento Airc, Associazione Italiana per la ricerca sul cancro non ha rinunciato all’appuntamento con i Cioccolatini della Ricerca. I Volontari si sono dati da fare per cercare di diffondere la distribuzione delle confezioni di cioccolatini fondenti Lindt attraverso i propri canali e il passa parola, ma sono mancate le piazze, una tradizione determinante per la raccolta dei fondi.

Per questo, ora che la situazione si è fatta più serena, le volontarie cremonesi hanno deciso di rimettersi in gioco per rilanciare il messaggio. Sabato mattina a partire dalle 8.30 saranno allestite due postazioni in Galleria 25 Aprile (lato Giardini) e in corso Campi dove sarà possibile contribuire alla ricerca con una donazione minima di 10 euro e ricevere una confezione di cioccolatini per raccogliere nuove risorse da destinare ai circa 5mila ricercatori che lavorano in progetti sostenuti da Airc. Si tratta di un unicum proposto dalla sezione Airc di Cremona sempre più sensibile alla raccolta di fondi per una ricerca che non può permettersi pause.

Cristina Coppola