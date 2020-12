Si è tenuto nella giornata di ieri, giovedì 10 dicembre, in Prefettura un tavolo di coordinamento delle Forze dell’Ordine in vista delle imminenti festività natalizie. Oltre a recepire una volta di più le ultime indicazioni contenute nel Dpcm del Governo e in attesa di capire se verranno effettivamente allentate, come annunciato da Roma, alcune misure (specialmente in relazione agli spostamenti tra Comuni, ndr), l’indicazione della Prefettura è quella di raddoppiare la presenza sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine, a maggior ragione nelle date considerate maggiormente ‘sensibili’. In quest’ottica, importante sarà anche la collaborazione della Polizia Locale.

In ogni caso, la situazione è sotto controllo e non sono state evidenziate particolari criticità. Da parte delle Istituzioni, infatti, c’è tutto l’interesse affinché le persone possano trascorrere un Natale sereno, sebbene si ribadisca la necessità di non abbassare la guardia per evitare occasioni di possibile ulteriore contagio considerato che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus non è ancora rientrata. Da ciò, è nata dunque l’esigenza di richiedere un’intensificazione dei controlli, sebbene unita alla necessità di non andare in contrasto con il buon senso.

Mauro Taino