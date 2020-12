Fino al 15 dicembre, in Via Geromini, angolo P. Sarpi/Manzoni saranno eseguiti lavori urgenti per la riparazione di un guasto della rete del teleriscaldamento, per conto di Linea Green Spa e in accordo con il Comune di Cremona.

L’intervento comporterà:

• Restringimento della strada, che comporta la chiusura alla circolazione di via Geromini nel tratto interessato all’occupazione, con istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto libero della via, dall’intersezione con via Valcarenghi, sino all’intersezione con L. P. Sarpi.

• Divieto di sosta e fermata (00,00 – 24,00) in via Geromini, da via Valcarenghi, sino a L. P. Sarpi.

• Pedoni sul marciapiede libero a lato occupazione.

Ulteriori variazioni alla circolazione saranno evidenziate mediante apposita segnaletica.

Linea Green S.p.A. e l’Amministrazione Comunale si scusano per i disagi che potrebbero verificarsi a causa del cantiere, che risulta indispensabile per la manutenzione della rete del teleriscaldamento.