Rocambolesco pareggio allo Zini tra Cremonese ed Ascoli con i grigiorossi subito avanti con Strizzolo. Nel corso del primo tempo, Bajc la ribalta con una doppietta, poi si fa parare un rigore da Volpe. Deli pareggia allo scadere del primo tempo e riporta avanti la squadra di Bisoli a inizio ripresa, ma ancora Bajc firma immediatamente il 3-3. Per la Cremonese si tratta del quarto risultato utile consecutivo, ma in casa grigiorossa rimane il rammarico di non aver sfruttato una buona occasione per vincere. (l’articolo completo su CremonaSport)