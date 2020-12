Chiesa di santa Lucia aperta e – eccezionalmente per oggi, vigilia della festa più amata dai bambini – anche la celebrazione di una Messa (alle 10 di questa mattina) per quanto in un ambiente ancora occupato dal cantiere per il restauro della volta. Quindi la zona presbiteriale, dove si stanno concentrando i lavori, con fine presunta la prossima primavera, resta ancora off limits, ma non tanto da impedire a don Antonio Bandirali, parroco di Sa, Pietro, Cattedrale e S.Imerio, di accogliere questa mattina i cremonesi particolarmente affezionati a questa chiesa chiusa al pubblico dal dicembre 2017, dopo il distacco di alcune parti di intonaco dalla volta della navata. Tutta questa parte è ora stata messa in sicurezza e gli affreschi risplendono sotto i fari.

Ma l’attenzione in questi giorni è tutta rivolta alle due navate laterali, dove sono esposti i disegni e le letterine dei bambini di diverse scuole primarie e anche di alcune scuole per l’infanzia che, ispirati da una fiaba di Rossella Galletti, hanno elaborato disegni e brevi testi scritti sul tema del ricordo più bello di questo 2020. Una fiaba che parte proprio dai restauri in corso e che racconta come alcuni affreschi della chiesa abbiano ritrovato il loro splendore, riuscendo a resistere alla tristezza degli anni di chiusura ripercorrendo i ricordi felici. Ricordi che sono riusciti a colorare anche la polvere più grigia e triste e a tenere viva la speranza che un giorno il portone di questo luogo sacro si sarebbe riaperto, come effettivamente sta avvenendo proprio in questo periodo. Tantissime le letterine e i disegni che colorano questi ambienti, raccolti in ceste proprio sull’altare della Santa e appesi ai pilastri. Molti ricordi lieti fanno riferimento alle vacanze o agli incontri con gli amici, mentre tra le letterine non ci sono solo richieste di doni, ma la speranza che torni la felicità in chi ne è privato in questo difficile momento storico.

La chiesa di S. Lucia resterà aperta pur senza celebrazioni, anche nelle prossime giornate, sia al mattino che al pomeriggio. gb