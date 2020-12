Sono 59 i nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, mentre la Lombardia ne registra 2.335, con un indice di positività del 9,1%. Buoni i dati ospedalieri, considerando che continuano a calare i pazienti ricoverati (-130) e anche coloro che si trovano in terapia intensiva (-3), ad oggi 714 quelli complessivi. Sono invece 144 le nuove vittime registrate, per un totale complessivo di 23.810.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 851 di cui 296 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 325;

Como: 99;

Cremona: 59;

Lecco: 118;

Lodi: 72;

Mantova: 153;

Monza e Brianza: 122;

Pavia: 207;

Sondrio: 79;

Varese: 73.