255mila euro in arrivo dal Ministero dell’Interno per dare il via alla progettazione del nuovo polo scolastico Martiri della Libertà. La scuola, era stata chiusa nell’aprile 2019 per problemi di staticità, con il trasferimento dei bambini presso la scuola primaria Bissolati, dove si trovano tutt’ora, vedrà il completamento della progettazione entro il 2021, grazie a un finanziamento che per l’amministrazione comunale risulta indispensabile “per avviare il procedimento per l’indagine di mercato per l’individuazione dei professionisti a cui affidare gli incarichi di progettazione” si legge nella determina dirigenziale relativa.

I fondi sono relativi al decreto pubblicato dal Ministero dell’Interno in data 7 dicembre, per l’assegnazione dei fondi con la graduatoria degli interventi ammessi nell’ambito della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole.

E’ un primo passo nella ricerca di finanziamenti che il Comune ha avviato per mettere in atto il progetto, che prevede la realizzazione di un edificio green, che mira anche a educare i propri studenti a comportamenti attivi e virtuosi per l’ambiente.

Laura Bosio