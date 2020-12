È diventato un video ‘#Iorestoacasa’, il progetto realizzato durante il lockdown dello scorso anno scolastico dagli studenti del triennio grafico del corso A. La pandemia da coronavirus ha inciso “non solo sulle modalità di insegnamento ma anche sui contenuti”, come sottolineano dall’IIS ‘L.Einaudi’. L’iniziativa è partita da Vittoria Attianese, Michela Balzarini e Stefania Antonioli, docenti di Laboratori tecnici e Progettazione multimediale dell’Einaudi.

Vittoria Attianese spiega: “Ci siamo trovate in smart working da un momento all’altro, senza avere gli strumenti e le risorse necessarie e ci siamo quindi dovute reinventare. Non si poteva uscire ed abbiamo proposto ai ragazzi di spiegare con immagini come questa limitazione potesse trasformarsi in opportunità, di guardare ad essa in positivo. Dopo il brainstorming iniziale, abbiamo preso pastelli e pennarelli, per fissare le immagini su carta. La simbologia prevalente è risultata essere quella che associa l’abitazione al senso di protezione ed al cuore, agli affetti”.

“Successivamente – prosegue -, siamo passati all’elaborazione tramite programmi specifici ed alla realizzazione del cortometraggio, che sarà presto ampliato, in quanto quello attuale raccoglie solo una parte degli oltre 70 lavori a disposizione. Abbiamo svolto la nostra programmazione tradizionale in maniera alternativa ed abbiamo scoperto insieme alcune funzionalità degli strumento tecnologici utilizzati. Gli alunni si sono impegnati con entusiasmo e tutti ne siamo usciti professionalmente arricchiti”.

Sicuramente “si è trattato di uno spunto interessante, che ha coinvolto anche le discipline trasversali, dall’italiano per la stesura dell’abstract alla matematica per la sistematizzazione e l’elaborazione dei dati relativi alla diffusione del virus”, come fanno sapere dall’Iatituto. La tematica ha inoltre costituito l’argomento portante dell’unità di apprendimento di Educazione civica, la materia che il Ministero della pubblica istruzione ha nuovamente introdotto nei curricola scolastici, a livello sperimentale.