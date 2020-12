Nei prossimi giorni il personale del Comune di Sesto ed Uniti consegnerà direttamente a casa delle famiglie in cui abitano minori di età compresa fra i zero e i tredici anni, degli omaggi dolciari. “Abbiamo pensato di donare a bambini e ragazzi – fanno sapere dall’Amministrazione – un piccolo pupazzo di cioccolato perchè avendo avuto tante limitazioni e un cambio radicale nello stile di vita, sono stati parte di quel processo che ha tentato di arginare il Covid. E’ un modo per dire grazie per il loro impegno, nella speranza che nel 2021 tutto ritorni alla normalità”. Contestualmente a questo dono, l’Amministrazione ha deciso di devolvere un contributo finanziario a quattro associazioni cremonesi impegnate in prima linea ad aiutare proprio bambini e ragazzi in difficoltà. Si tratta di Abio (Associazione bambino in ospedale), Accendi il buio, Occhi azzurri Onlus e Tinsieme.