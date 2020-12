Sabato 12 dicembre, si è svolta la consegna delle borse di studio offerte in parte dall’AVIS Comunale di Cremona e in parte da alcuni benefattori. In tutto 14 premi così distribuiti: 7 borse di studio di tipo A, di euro 250 ciascuna e riservate a studenti donatori o figli di donatori che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola superiore di secondo grado, e 7 borse di studio di tipo B, di euro 500 ciascuna e riservate a studenti donatori che si sono diplomati nell’anno 2020. “Ragazze e ragazzi in gamba – spiegano dall’Avis -, al passo coi tempi, che hanno profuso energie nella loro formazione scolastica. Presone che in futuro, ci auguriamo, possano fare la differenza, riversando nel lavoro e nel volontariato la stessa costante applicazione. Abbiamo bisogno di loro per guardare con fiducia al futuro”.

La cerimonia di assegnazione si è svolta nella Sala Consiglio dell’AVIS, presso la sede di via Massarotti, in forma privata. Gli studenti premiati si sono presentati, a intervalli di orario distanziati, accompagnati dai familiari più stretti e hanno dialogato con alcuni componenti dell’Esecutivo AVIS, parlando di loro stessi, dei loro studi e delle loro aspirazioni. Tutti “molto motivati a concretizzare i propri sogni anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”: Li segua, nel loro prossimo percorso, il nostro più sentito ‘in bocca al lupo’”.

– BENEFICIARI BORSE DI STUDIO DI TIPO A: Bacchi Yodit Maria, Coelli Mattia, Conti Francesco, Gaboardi Petra, Lusiardi Roberto, Marca Alessandro, Siboni Viola.

– BENEFICIARI BORSE DI STUDIO DI TIPO B: Gabbiani Chiara, Gandolfo Luca, Gatti India Elena, Magnani Lorenzo, Pugnetti Luca, Tassi Giulia, Vallari Giulia.