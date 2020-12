Nuovo traguardo per l’Oleificio Zucchi: la storica azienda cremonese produttrice di oli da olive e da semi riceverà il premio ImpresAmica 2020 da Konsumer Italia, Associazione per la tutela dei diritti di cittadini, salute ed ambiente.

Oleificio Zucchi sarà premiata nella categoria della Responsabilità Sociale, il massimo riconoscimento conferito dall’Associazione, per il grande impegno dimostrato in particolare in questo difficile anno. Per l’azienda cremonese i valori di etica, trasparenza e attenzione alla comunità e al territorio sono alla base di ogni processo decisionale e gestionale, e la responsabilità nei confronti dei dipendenti e della collettività è da sempre parte della propria cultura. Un’attenzione che, in questo anno così sfidante, si è fatta ancora più forte e concreta.

“L’emergenza Covid ha messo a dura prova imprese e persone, portandoci a riflettere profondamente sui modelli fino ad oggi adottati. In Oleificio Zucchi crediamo che il percorso di responsabilità dei confronti degli stakeholders, interni ed esterni, debba essere la base su cui si fonda l’azienda e non essere intrapreso solo per un fattore reputazionale: significherebbe banalizzare aspetti importanti del vivere l’impresa” commenta Giovanni Zucchi, Vicepresidente di Oleificio Zucchi, “Gli aspetti sociali, ambientali ed economici sono da considerarsi dei veri e propri asset strategici, e come tali dovrebbero essere parte del DNA di ogni azienda. Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto, è per noi una conferma e uno sprone nel continuare a lavorare nella giusta direzione, per garantire al consumatore e alle nostre maestranze qualità e sicurezza, in tutto ciò che facciamo.” .

Sarà proprio il Vicepresidente a intervenire alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà domani in forma virtuale preceduta dalla tavola rotonda “Covid-19 e mercati, la risposta delle Imprese alle istanze dei Consumatori”.