E’ capace di intendere e di volere, Kouao Jacob Danho, 38 anni, l’operaio ivoriano a processo in Corte d’Assise a Cremona per l’omicidio volontario della figlia Gloria, di soli due anni. Lo hanno affermato questa mattina i due neuropsichiatri Giacomo Filippini, da Brescia, e Sergio Mantero, da Milano, a cui la procura aveva a suo tempo affidato l’incarico di redigere una perizia psichiatica per due ricoveri a cui Danho era stato sottoposto a causa di una forma depressiva e di ansia. In aula l’imputato aveva attribuito il suo comportamento a forze magiche e a stregoneria che la famiglia dell’ex moglie avrebbe scagliato su di lui. Secondo gli esperti, non ci sono elementi patologici o deliranti, ma solo di retaggio culturale. Oggi nei confronti dell’imputato, difeso dagli avvocati Giuseppe Bodini e Michele Tolomini, verrà letta la sentenza. Al 38enne, in carcere a Pavia, è contestata anche l’aggravante della premeditazione. Come parte civile c’è la mamma della piccola Gloria, assistita dall’avvocato Elena Pisati.

L’omicidio si era consumato il 22 giugno del 2019 nell’appartamento di via Massarotti dove l’imputato si era trasferito dal primo giugno del 2019, mentre l’ex compagna e la figlia erano ospiti di una casa protetta. Nella sua casa, Danho aveva accoltellato la figlia due volte, una al fegato e una ai polmoni. La piccola si sarebbe potuta salvare, se suo padre avesse chiamato subito i soccorsi. Il 38enne aveva confessato il delitto tempo dopo i fatti, mentre in un primo tempo aveva puntato il dito contro un fantomatico rapinatore. Le tracce ematiche e le impronte trovate sul coltello, però, riportavano esclusivamente al papà e alla figlia. Per la difesa, l’omicidio rientra in un quadro di disagio esistenziale ed economico vissuto dall’imputato, che faceva l’operaio alla Magic Pack di Gadesco, che ora in carcere sta seguendo un percorso riabilitativo e che si è detto pentito.

Il movente è quello della vendetta: Jacob ha ucciso Gloria per vendicarsi dell’ex compagna che non ne voleva più sapere di tonare con lui, infrangendo tutti i suoi sogni di poter tornare a ricostruire la sua famiglia. La coppia si era conosciuta in Libia nel 2016, anno in cui, secondo la ricostruzione effettuata dalla squadra investigativa della procura, avevano compiuto il viaggio migratorio verso l’Italia. La donna aveva sempre saputo che il compagno aveva lasciato in Costa d’Avorio due figli avuti da un precedente matrimonio, e che lui spediva in patria denaro per il loro sostentamento. Non sapeva, però, che il 38enne aveva un’ulteriore figlia, una situazione che aveva generato nella coppia non pochi contrasti, fino ad arrivare al 22 febbraio del 2019, quando, durante un litigio, lui l’aveva colpita con un forte schiaffo all’orecchio, causandole lo sfondamento del timpano destro. Per quell’episodio, lo scorso novembre l’uomo è stato condannato alla pena di tre anni, un mese e 10 giorni per maltrattamenti. Dopo il fatto, la polizia locale aveva avviato la procedura per collocare mamma e figlia in una struttura protetta. Le due non si erano più ricongiunte con Jacob, anche se Isabelle non aveva mai vietato a Jacob di vedere la bambina.

Sara Pizzorni