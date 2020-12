E’ stato approvato con 17 voti a favore e 7 contrari il Programma per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l’anno 2021. Il Programma è vincolato al rispetto del tetto di spesa pari a 823.053 euro di cui 704.453 euro di spesa vincolata (che attinge cioè a risorse che sono state intercettate grazie alla partecipazione di bandi regionali e nazionali) e 118.600 euro di spesa corrente. Le Direzioni dell’Ente hanno infatti inoltrato specifiche proposte per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma che saranno conferiti a persone fisiche nell’anno 2021 nel rispetto della norma regolamentare dell’Ente.

A seguito di confronti avvenuti con i dirigenti interessati, necessari alla definizione del Bilancio di previsione 2021 e finalizzati, in particolare, al contenimento della spesa appositamente dedicata, è stato redatto il Programma in questione. L’approvazione dello stesso per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l’anno 2021 consentirà “la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell’Ente anche relativamente a peculiari attività progettuali”, come fanno sapere da Palazzo Comunale. L’attuazione del Programma integrato “è coerente anche con gli indirizzi espressi dalla legge 28 giugno 2012 n. 98 (Riforma del mercato del lavoro)” e il “ricorso ad incarichi esterni di collaborazione autonoma è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona”.